Wilsum - Ein Autofahrer ist bei Wilsum westlich von Lingen gegen einen Baum gefahren und schwer verletzt worden. Der 27-Jährige kam in der Nacht aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve von der Straße ab, wie die Polizei mitteilte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.