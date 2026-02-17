Regen, Schnee und Frost in Niedersachsen: Vor allem im Nordosten des Landes könne es glatt werden, warnt der Deutsche Wetterdienst. Wie es mit dem Winter weitergeht.

Hannover/Bremen - Der Winter bleibt hartnäckig: Autofahrer müssen in Teilen Niedersachsens mit Schnee und Glätte rechnen. Im Nordosten des Landes seien Neuschneemengen von bis zu drei Zentimetern und verbreitet Glätte zu erwarten, warnte der Deutsche Wetterdienst. Geht der Schnee in Regen über, besteht demnach lokal auch eine erhöhte Gefahr von Glatteis. Im Tagesverlauf erwarten die Meteorologen nach Südosten abziehende Niederschläge, die teils als Regen, im Nordosten auch als Schnee fallen. Örtlich ist zeitweise gefrierender Regen mit der Gefahr von Glatteis möglich.

Gegen Abend sind laut Wetterdienst landesweit Schnee oder Schneeregen möglich. In der Nacht zum Mittwoch wird landesweit leichter Frost zwischen 0 und minus 4 Grad erwartet. Entlang der Elbe und im Wendland sind am Mittwoch Neuschneemengen von bis zu fünf Zentimetern möglich, dabei droht erhöhte Glättegefahr. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 0 Grad im Nordosten und 3 Grad im Südwesten.

Mildere Temperaturen zum Wochenende

In der Nacht zum Donnerstag wird es nach Vorhersage der Wetterexperten wechselnd wolkig, nur selten gibt es Schneeschauer. Die Tiefsttemperaturen liegen auf den Inseln bei minus 2 Grad, sonst von West nach Ost zwischen minus 3 und minus 7 Grad. Der Donnerstag wird heiter und trocken bei Höchsttemperaturen von minus 2 bis 2 Grad.

Nach Angaben eines Meteorologen verspricht das Wochenende mildere Temperaturen. Es bleibe zwar wechselhaft mit Regen und Wolken, gleichzeitig bestehe die Chance, ein paar Sonnenstrahlen zu tanken. Am Sonntag sei es möglich, dass Höchsttemperaturen um 11 Grad erreicht werden.