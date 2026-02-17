Brennende Autos auf einem Güterzug in Magdeburg: Die Leitstelle warnt die Anwohner. Folgen gibt es auch für den Zugverkehr.

Mehrere Autos, die auf einem Güterzug geladen waren, fingen in Magdeburg Feuer. (Symbolbild)

Magdeburg - Autos haben auf einem Güterzug in Magdeburg gebrannt. Mehrere Fahrzeuge wurden durch das Feuer am Montagabend beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Was genau die Flammen auf dem Güterzug im Stadtteil Sudenburg auslöste, war zunächst unklar.

Die Zugstrecke zwischen Magdeburg und Braunschweig wurde gesperrt, wie die Deutsche Bahn meldete. Es komme zu Ausfällen und Umleitungen im Fernverkehr. Betroffen seien die Strecken zwischen Dresden und Stuttgart sowie zwischen Dresden und Norddeich Mole.

Die Leitstelle Magdeburg warnte Anwohnerinnen und Anwohner am Montagabend mit einer Gefahrenmeldung vor der Rauchentwicklung und Geruchsbelästigung und bat darum, Fenster und Türen geschlossen zu halten.