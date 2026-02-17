Ein leerstehendes Gebäude steht in Bad Freienwalde plötzlich in Flammen. Die Feuerwehr beschäftigt der Brand bis in den Morgen - auch für die Bewohner eines angrenzenden Hauses hat es Folgen.

Bad Freienwalde - Wegen eines Brandes mussten in der Nacht zu Dienstag mehrere Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Bad Freienwalde (Landkreis Märkisch-Oderland) ihre Wohnung verlassen. Nach Polizeiangaben hatte ein Feuer in einem benachbarten leerstehenden Gebäude auf das Wohnhaus übergegriffen. Die Feuerwehr war bis zum frühen Morgen mit Löscharbeiten beschäftigt.

Ob eine mögliche Brandstiftung oder ein technischer Defekt die Ursache für den Brand gewesen sind, sei bislang unklar, so ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten an. Die Bewohner können nach Abschluss des Einsatzes voraussichtlich in ihr Haus zurückkehren. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf einen hohen fünfstelligen Betrag.