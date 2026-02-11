Im Wahlkampf haben die Spitzenkandidaten einen eng getakteten Terminplan. Cem Özdemir hat nun trotzdem Zeit für ein privates Highlight gefunden.

Stuttgart/Tübingen - Es dürfte für den Politiker ein persönlicher Moment des Innehaltens im sonst so stressigen Landtagswahlkampf sein: Nur wenige Wochen vor der Landtagswahl wollen Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir und seine Partnerin Flavia Zaka heiraten. „Die Trauung findet im kleinsten Kreis statt“, sagte Özdemir. Zuvor hatte die „Stuttgarter Zeitung“ über die Hochzeitspläne berichtet. Dem Blatt zufolge soll die Trauung noch im Februar stattfinden.

Einer Sprecherin des Politikers zufolge wird das Paar von Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer getraut. Dieser sei ein langjähriger Freund der Familie, so die Sprecherin. „Eine große Feier mit Freunden und Familie wird später im Jahr stattfinden.“ Man bitte darum, die Privatsphäre des Paares bei dem für sie so bedeutenden Ereignis zu respektieren.

Özdemirs Kontrahent bei der Landtagswahl, CDU-Landeschef Manuel Hagel, ließ ausrichten, er wünsche dem Paar „von Herzen alles erdenklich Gute, Glück, Gesundheit, Gottes Segen und viele gemeinsame, erfüllte Jahre.“

Der 60-Jährige ehemalige Bundesminister und die 40 Jahre alte Juristin aus Kanada bestätigten ihre Beziehung im August 2024. Seither trat das Paar bereits mehrfach gemeinsam bei öffentlichen Veranstaltungen auf. So begleitete Zaka ihren Partner etwa bei den Bayreuther Festspielen und bei der alljährlichen Stallwächterparty der baden-württembergischen Landesregierung in Berlin. Auch beim Landespresseball im vergangenen November liefen die beiden gemeinsam über den roten Teppich.

Zuvor war Özdemir 20 Jahre mit der Journalistin Pia Castro verheiratet. Das Paar hatte im November 2023 seine Trennung gemeinsam bekanntgegeben. Özdemir und Castro haben zusammen eine Tochter und einen Sohn.