  3. Fußball-Bundesliga: Werder hofft für Bayern-Spiel auf Niklas Stark

Werder steckt in einer tiefen Krise. Da sind vor allem die Routiniers gefragt. Einer könnte nun endlich zurückkehren.

Von dpa 11.02.2026, 15:01
Niklas Stark könnte Werder Bremen gegen Bayern München wieder zur Verfügung stehen. (Archivbild) Harry Langer/dpa

Bremen - Werder Bremen hofft im Heimspiel gegen Bayern München auf ein Comeback von Niklas Stark. Der Abwehrspieler kehrte beim Fußball-Bundesligisten heute ins Mannschaftstraining zurück und könnte Trainer Daniel Thioune bei dessen Heimpremiere am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zur Verfügung stehen. Stark (30) hat wegen einer Hüftverletzung in diesem Jahr noch kein Spiel für die Grün-Weißen bestritten.