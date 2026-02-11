Werder steckt in einer tiefen Krise. Da sind vor allem die Routiniers gefragt. Einer könnte nun endlich zurückkehren.

Bremen - Werder Bremen hofft im Heimspiel gegen Bayern München auf ein Comeback von Niklas Stark. Der Abwehrspieler kehrte beim Fußball-Bundesligisten heute ins Mannschaftstraining zurück und könnte Trainer Daniel Thioune bei dessen Heimpremiere am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zur Verfügung stehen. Stark (30) hat wegen einer Hüftverletzung in diesem Jahr noch kein Spiel für die Grün-Weißen bestritten.