Mit der Kamera nachts auf dem Dach der S-Bahn: Wollten drei Jugendliche in Panketal den Adrenalinkick? Am Ziel kann sie ein Polizist stellen.

Immer wieder kommt es zu Unfällen beim sogenannten S-Bahn-Surfen - ein verbotene und lebensgefährliche Aktion. (Archivbild)

Panketal - Drei Jugendliche haben auf dem Dach einer S-Bahn in der Gemeinde Panketal gesurft, trafen am Bahnhof aber direkt auf einen Polizisten. Wie die Polizei am Vormittag mitteilte, wollten die Teenager ihre gefährliche Aktion in am Donnerstagabend mit einer Kamera filmen. In Berlin kam es in diesem Jahr bereits zu tödlichen Unfällen beim sogenannten S-Bahn-Surfen.

Die Jugendlichen sollen am Bahnhof Röntgental (Kreis Barnim) auf eine einfahrende S-Bahn gesprungen und auf dem Dach bis zum Bahnhof Zepernick mitgefahren sein. „Hier sprangen sie wiederum vom Zug, direkt in die Arme eines außer Dienst befindlichen Bundespolizisten (...)“, schrieb die Polizei in ihrer Mitteilung.

Es wurde ein Strafverfahren gegen die Jugendlichen eingeleitet, die Kamera sichergestellt. S-Bahn-Surfen sei kein harmloser Action-Kick, sondern eine strafbare und vor allem lebensgefährliche Handlung, betont die Polizei immer wieder.