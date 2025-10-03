Ihr Baby ist da: Der vor Jahren an Hodenkrebs erkrankte „GZSZ“-Schauspieler Lennart Borchert und seine Freundin Louisa sind Eltern eines Sohnes geworden.

Berlin - Der „GZSZ“-Schauspieler Lennart Borchert ist Vater geworden. Der 25-Jährige und seine Partnerin Louisa Paul sind Eltern eines Sohnes geworden, wie RTL heute mitteilte. Auf ihrem Instagram-Profil zeigten sie ein Foto, auf dem sie die Hand ihres Babys halten. „Jetzt sind wir endlich zu dritt. Wir lieben dich“, schrieben sie.

Für den Schauspieler der Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ) hat die Geburt eine ganz besondere Bedeutung, da er vor einigen Jahren an Hodenkrebs erkrankte. „Damals konnte ich mir oft nicht vorstellen, überhaupt Vater zu werden. Umso größer ist jetzt meine Dankbarkeit - es ist ein unbeschreibliches Gefühl, Papa zu sein“, sagte er laut Mitteilung von RTL. Borchert verlor wegen der Erkrankung einen Hoden. „GZSZ“ wird in Potsdam-Babelsberg gedreht. Borchert spielt in der Serie seit 2020 Moritz Bode.