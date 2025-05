Die Polizei in Dessau-Roßlau ermittelt gegen einen betrunkenen E-Scooter-Fahrer. (Archivbild)

Dessau-Roßlau - Die Fahrt mit einem E-Scooter ist für einen Mann in Dessau-Roßlau im Krankenhaus geendet. Ein Atemalkoholtest ergab den Angaben zufolge einen Wert von mehr als 1,2 Promille. Der 62-Jährige verlor am Mittwochabend das Gleichgewicht, stürzte gegen ein geparktes Auto und fiel hin, wie die Polizei in Dessau-Roßlau mitteilte. Dabei habe sich der Mann schwere Verletzungen zugezogen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, wie es hieß.