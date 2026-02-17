Im Harz schneit es weiterhin, während sich im Rest des Landes Regen unter die Schneeflocken mischt. In den nächsten Tagen dürfte es noch kälter werden.

Magdeburg - Wolken und eine Mischung aus Regen und Schnee bestimmen das Wetter am Dienstag in Sachsen-Anhalt. Im Harz schneit es dauerhaft, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Vereinzelt kann es dabei glatt auf Straßen und Gehwegen werden. Die Temperaturen erreichen von Nord nach Süd maximal 0 bis 5 Grad, im Oberharz um minus 1 Grad.

Die Nacht zum Mittwoch ist bedeckt, es gibt schauerartigen Schneefall und im Süden fällt teils noch Regen oder Schneeregen. Es kühlt ab auf 0 bis minus 3 Grad, im Harz bis minus 5 Grad. Der Mittwoch startet bewölkt und mit Schnee. Der zieht aber am Vormittag Richtung Süden ab und es lockert auf. Die Höchstwerte liegen bei 0 bis 2 Grad, im Harz um minus 1 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag ziehen hohe Wolkenfelder durch, es bleibt trocken. Die Temperaturen sinken auf Tiefstwerte von minus 5 bis minus 7 Grad, wenn es über Schneeflächen aufklart sogar auf minus 10 Grad. Der Donnerstag wird heiter bis wolkig und trocken bei maximal minus 2 bis plus 1 Grad, im Harz um minus 4 Grad.