Mit letzten Handgriffen sind zwei Mitarbeiter am 3,50 Meter hohen Capitol in der Miniwelt in Lichtenstein beschäftigt.

Lichtenstein - Vom Eiffelturm über den Taj Mahal bis zur Freiheitsstatue: Bei einem Spaziergang können Besucher in Lichtenstein (Landkreis Zwickau) die bekanntesten Sehenswürdigkeiten Sachsens, Deutschlands und der Welt in Miniatur bestaunen. Und das schon seit 25 Jahren.

Am Donnerstag startet die Miniwelt in ihre Jubiläumssaison. Das 25-jährige Bestehen selbst soll Mitte Juli mit einer Festwoche gefeiert werden. Dann werden mit den Hängenden Gärten der Semiramis die sieben Weltwunder der Antike komplett gemacht, hieß es am Montag. Die Modellbauer arbeiteten bereits an diesem monumentalen Bauwerk.

Freizeitpark in Lichtenstein bei Zwickau: Miniwelt feiert Jubiläum

Der 4,5 Hektar große Freizeitpark war 1999 eröffnet worden - zunächst mit rund 60 originalgetreuen Modellen berühmter Bauwerke im Maßstab 1:25. Seither ist ihre Zahl stetig auf mehr als 100 gestiegen, wie Sprecherin Claudia Schmidt sagte. In den vergangenen Jahren hätten sich mehr als 2 Millionen Besucher hier auf eine kleine Weltreise begeben.

Die Saison dauert bis Anfang November. Zum Jubiläum sind jeweils am 25. eines jeden Monats Überraschungen geplant. So haben am 25. April alle Einwohner Lichtensteins freien Eintritt, die die 25 als Hausnummer ihrer Adresse haben; am 25. Mai dürfen alle 25-Jährigen den Park gratis besuchen.