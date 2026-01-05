Sternsinger bringen traditionell einen Segen in die Landespolitik. Wofür sie sammeln und was die Landtagspräsidentin dazu sagt.

Hannover - 58 Sternsingerinnen und Sternsinger aus dem Bistum Hildesheim haben die niedersächsische Staatskanzlei in Hannover besucht. Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) nahm die Kinder und Jugendlichen in Empfang und verteilte Geld in die Spendendosen.

Anschließend sollten die Sternsinger den Segen „20*C+M+B+26“ auch am Haupteingang des Landtags anbringen. Die Buchstaben stehen für den lateinischen Wunsch „Christus mansionem benedicat“ (deutsch: „Christus segne dieses Haus“).

In diesem Jahr trägt die Aktion dem Landtag zufolge den Titel „Schule statt Fabrik – Sternsingen gegen Kinderarbeit“. Landtagspräsidentin Hanna Naber sagte vorab, es freue sie sehr, dass sich die Sternsinger dafür einsetzen, „dass Kinder in der Schule lernen können, statt in Fabriken oder andernorts arbeiten zu müssen“, denn Bildung sei der Schlüssel für eine bessere Zukunft.