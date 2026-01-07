Seit rund 20 Jahren listet die US-Zeitung alljährlich für jede Woche des Jahres ein Reiseziel auf. Mit Bayreuth ist diesmal auch Deutschland dabei - aus einem speziellen Grund.

New York/Bayreuth - Die „New York Times“ empfiehlt in diesem Jahr eine Reise nach Bayreuth. Das rund 75.000-Einwohner-Städtchen in Oberfranken schaffte es auf die Liste von insgesamt 52 Reisezielen für das neue Jahr, die die US-Zeitung seit rund 20 Jahren jeweils im Januar veröffentlicht. Die Reise nach Bayreuth lohne in diesem Jahr vor allem deswegen, weil die weltberühmten Wagner-Festspiele ihr 150. Jubiläum feiern, argumentiert die „New York Times“. Das Festival sei „beispiellos“ und die Tickets dafür gehörten zu den „weltweit am heißesten begehrten für Opern-Liebhaber“.

Für die Liste „52 Places to Go“, auf der in der Vergangenheit auch immer schon mal wieder Ziele in Deutschland empfohlen wurden, sammelt die „New York Times“ Vorschläge ihrer Korrespondenten und Reisereporter aus allen Teilen der Welt. Neben Bayreuth werden für 2026 unter anderem Warschau, Bangkok, die Karibik-Insel Saba und zahlreiche Orte innerhalb der USA empfohlen.