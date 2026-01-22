Ein halbes Jahr vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt macht der Ministerpräsident Platz für einen Neuanfang: CDU, SPD und FDP hatten sich darauf verständigt. In Umfragen lag die AfD zuletzt vorn.

Mit seinem Rücktritt will Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) ein halbes Jahr vor der Landtagswahl Platz machen für seinen Parteikollegen. (Archivbild)

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat offiziell seinen Rücktritt eingereicht. In einer offiziellen Unterrichtung an den Landtagspräsidenten erklärte Haseloff seinen Rücktritt mit Ablauf des 27. Januars. In einer angefügten Stellungnahme schrieb Haseloff, er wolle damit „zur Stärkung dieser Koalition der Mitte und ihres nachhaltigen Erfolgs und damit zum Wohle des Landes Sachsen-Anhalt“ beitragen.

Die CDU regiert in Sachsen-Anhalt mit SPD und FDP. Anfang September wird ein neuer Landtag gewählt. Zuletzt lag die AfD in Umfragen mit weitem Abstand vor den anderen Parteien.

Einen Tag nach Haseloffs Rücktritt soll der Landtag von Sachsen-Anhalt den bisherigen Wirtschaftsminister und CDU-Landeschef Sven Schulze zum neuen Ministerpräsidenten wählen. Die Koalitionsparteien hatten sich vorab darauf verständigt. Dadurch kann Schulze ein halbes Jahr vor der Wahl mit einem Amtsbonus in den Wahlkampf gehen.