Berlin - Zum Start der bundesweiten Aktionstage Mehrgenerationenhaus hat die neue Bildungsministerin Karin Prien (CDU) mit Promiköchin Sarah Wiener in einem Berliner Mehrfamilienhaus Sommerrollen gerollt. Es sei einer der ersten Termine, die sie in ihrem Amt absolviere, sagte Prien im Ortsteil Zehlendorf. „Ich bin mir ziemlich sicher, das hat irgendjemand ausgesucht, weil alle wissen, dass ich so gerne esse und so gerne koche. Deshalb ist es auch eine ganz besondere Freude.“

Die über 530 Mehrgenerationenhäuser in Deutschland präsentieren bis 1. Juni ihre Arbeit. Motto der Kochaktion in Berlin lautete: „Mitkochen und Mitessen: Nachbarschaft mit Herz und Hand“. In einer zunehmend digitalen Gesellschaft sei es so wahnsinnig wichtig, dass man Orte habe, an denen man noch aufeinandertrifft und einander begegnet, sagte Prien in Berlin.

Prien ist seit Anfang Mai neue Bundesministerin für Familie und Bildung im Kabinett von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Zuvor war sie Bildungsministerin in Schleswig-Holstein.