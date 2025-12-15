Falko Mohrs bleibt Wissenschaftsminister: Obwohl er in Wolfsburg in die Fußstapfen seines Vaters treten könnte, sieht der SPD-Politiker seine Zukunft in der Landesregierung.

Sein Vater war Oberbürgermeister in Wolfsburg – er will es nicht werden: Falko Mohrs. (Archivbild)

Hannover - Niedersachsens Wissenschaftsminister Falko Mohrs hat Berichte über eine mögliche Kandidatur als Oberbürgermeister in Wolfsburg zurückgewiesen. „Lassen Sie es mich klar und eindeutig sagen: Diese Spekulationen entsprechen nicht der Realität“, schrieb der SPD-Politiker in einer internen E-Mail an die Ministeriumsmitarbeiter.

„Ich bin mit großer Freude und Überzeugung Minister für Wissenschaft und Kultur in Niedersachsen. Und ich habe in diesem Amt noch vieles vor, was ich mit Ihnen zusammen gestalten möchte“, heißt es in dem Schreiben weiter. Zuerst hatte die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ berichtet. Eine Ministeriumssprecherin bestätigte den Inhalt des Schreibens.

Mohrs ist der Sohn von Wolfsburgs früherem Oberbürgermeister Klaus Mohrs. Seit November 2022 ist er Minister, zuvor saß er für die SPD im Bundestag und arbeitete für Volkswagen in Wolfsburg unter anderem als Fertigungskoordinator. Die Kommunalwahlen in Niedersachsen finden am 13. September 2026 statt.