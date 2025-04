Es ist schon Abend, als in einer Pflegeeinrichtung im Norden Chinas ein Feuer ausbricht. In den Flammen kommen etliche Menschen ums Leben. Wichtige Fragen sind noch ungeklärt.

Chengde - Mindestens 20 Menschen sind bei einem Brand in einem Pflegeheim in Nordchina ums Leben bekommen. Das Feuer war am Dienstagabend (Ortszeit) in einem Altenheim nahe der Stadt Chengde - etwa 220 Kilometer nordöstlich von Chinas Hauptstadt Peking - in der Provinz Hebei ausgebrochen, wie chinesische Staatsmedien unter Berufung auf die Behörden berichteten. Weitere Bewohner seien zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden.

Zur Brandursache werde noch ermittelt, berichtete das Staatsfernsehen. Auch zu den Opfern lagen zunächst keine näheren Angaben vor.