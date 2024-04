Visbek - Bei einem Feuer in einem Sägewerk in Visbek nördlich von Vechta ist ein Millionenschaden entstanden. Der Brand brach am Freitag in einer Filteranlage des Werkes aus, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Wieso genau das Feuer ausbrach, war demnach zunächst unklar. Verletzte gab es keine. Die Ermittlungen dauern an.