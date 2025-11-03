Flammen in der Chips-Fabrik: Eine defekte Fritteuse legt die Produktion lahm und verursacht einen Millionenschaden. Was war die Ursache?

Nach ersten Erkenntnissen entstand an der Halle und der großen Fritteuse ein Schaden von rund zwei Millionen Euro. (Symbolbild)

Rehden - Beim Brand einer industriellen Fritteuse in einem Chips-Betrieb in Rehden (Landkreis Diepholz) ist am frühen Morgen ein Millionenschaden entstanden. Das Feuer war laut Polizei Diepholz in einer Produktionshalle ausgebrochen. Die Feuerwehr habe die Flammen schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht, teilte die Polizei mit.

Nach ersten Erkenntnissen entstand an der Halle und der großen Fritteuse ein Schaden von rund zwei Millionen Euro. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

Als Ursache gehen die Ermittler derzeit von einem technischen Defekt aus. Hinweise auf Brandstiftung gibt es demnach nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.