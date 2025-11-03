Eine imaginäre Bombe hat am Flughafen Halle/Leipzig am Reformationstag für Aufregung gesorgt – ein 58-jähriger Reisender hatte sich einen Scherz erlaubt. Jetzt drohen ihm ernste Konsequenzen.

Leipzig - Ein Mann hat am Flughafen Halle/Leipzig auf eine Bombe in seinem Gepäck hingewiesen. Daraufhin prüfte die Bundespolizei eigenen Angaben zufolge den Koffer des 58-Jährigen - ohne Ergebnis. Das Ganze war wohl nur ein Scherz.

Daraufhin wurde er demnach mitsamt seiner fünf Begleiter am Freitag von einem Flug nach Ägypten ausgeschlossen. Das Gepäck sei wieder aus dem Flugzeug ausgeladen. Die entstandene Schadenshöhe für den Flughafen sowie die Airline seien noch unklar. Es könnte also teuer für den Reisenden werden. Zudem wurden Ermittlungen aufgrund der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten und Vortäuschen einer Straftat sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Belästigung der Allgemeinheit eingeleitet.