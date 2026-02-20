Potsdam - Das Wochenende verspricht einen merklichen Temperaturanstieg in Berlin und Brandenburg. Heute ist es laut Deutschem Wetterdienst trocken und zeitweise sonnig, die maximalen Temperaturen betragen lediglich 0 bis 2 Grad. In der Nacht zum Samstag geht demnach vielerorts Schneefall in Regen über. Es könne zu gefrierendem Regen mit Glatteisgefahr kommen. Die Tiefstwerte sinken den Angaben zufolge in der ersten Nachthälfte auf minus 1 bis minus 4 Grad.

Am Samstag rechnet der DWD mit vielen Wolken und Regen am Vormittag. Die Höchsttemperaturen steigen auf 6 bis 9 Grad, heißt es. In der Nacht zum Sonntag ist in den Morgenstunden Regen zu erwarten, die Tiefstwerte bleiben zwischen 7 und 3 Grad. Am Sonntag ist es laut DWD-Prognose bedeckt und regnerisch, aber mit maximalen Temperaturen von 8 bis 12 Grad sehr mild.