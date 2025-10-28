Dichte Wolken, kurze Auflockerungen und zeitweise Regen bestimmen den Dienstag. Zum Abend wird es freundlicher, bevor es in den kommenden Tagen milder, aber weiter unbeständig bleibt.

Berlin/Potsdam - Heute zeigt sich das Wetter in Berlin und Brandenburg wechselhaft. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wechseln sich dichte Wolken mit kurzen Auflockerungen ab, vereinzelt kann es regnen.

Zum Abend hin lockert die Bewölkung gebietsweise auf. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen neun und zwölf Grad. Der Wind weht mäßig aus Südwest, nur vereinzelt sind Windböen möglich.

In der Nacht zum Mittwoch bleibt es zunächst noch wechselnd bewölkt mit letzten Schauern. Später klart es jedoch zunehmend auf und es bleibt meist trocken, die Temperaturen sinken auf acht bis sechs Grad.

Der Mittwochvormittag wird laut DWD freundlich und teils heiter. Am Nachmittag ziehen wieder mehr Wolken auf, es bleibt aber weitgehend trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 16 Grad.

Der Donnerstag beginnt stark bewölkt mit einzelnen Schauern, im Tagesverlauf zeigen sich jedoch wieder sonnige Abschnitte. Die Temperaturen steigen auf milde 13 bis 15 Grad. In der Nacht zum Freitag wird es wieder kalt, bei Tiefstwerten zwischen sechs und drei Grad. Bodennah kann es vereinzelt bis an den Gefrierpunkt abkühlen.