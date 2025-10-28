Chemnitz - Mehrere Hundert Menschen haben in Chemnitz gegen die Stadtbild-Äußerung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) demonstriert. Nach Angaben der Polizei waren am Montagabend in der Spitze bis zu 520 Menschen im Demonstrationszug unterwegs. Verschiedene Organisationen hatten unter dem Motto „Wir haben 99 Probleme, aber das Stadtbild ist keines davon!“ zur Demonstration aufgerufen. Der Protest verlief friedlich, teilte die Polizei im Anschluss mit.

Auch in Leipzig hatten sich am Montagabend als Reaktion auf die Stadtbild-Debatte nach Polizeiangaben bis zu 2.000 Menschen auf dem Marktplatz versammelt.