Die Temperaturen in Thüringen lagen diesen Herbst leicht über dem Durchschnitt. Wie sich das Wetter im Detail entwickelt hat, zeigt die Bilanz des Deutschen Wetterdienstes.

Erfurt - Der Herbst in Thüringen verläuft nach Daten des Deutschen Wetterdienstes mild. Die Mitteltemperatur betrug 9,3 Grad und lag damit über dem vieljährigen Mittelwert der Jahre 1961 bis 1990 von 8,9 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in seiner vorläufigen Bilanz der Jahreszeit mitteilt.

Dabei reichte die Temperaturspanne in diesem Herbst in Thüringen von 31,3 Grad am 20. September in Artern (Kyffhäuserkreis) bis minus 12 Grad am 23. November in Veilsdorf (Landkreis Hildburghausen).

Im Herbst regnete es den DWD-Daten zufolge rund 155 Liter pro Quadratmeter. Die Sonnenscheindauer betrug 290 Stunden - und damit neun Stunden weniger als im langjährigen Mittel.