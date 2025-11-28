Von mehr als 30 Grad im September bis zu eisigen Minustemperaturen im November – so extrem schwankte das Wetter in Sachsen-Anhalt. Unterm Strich war der Herbst eher mild.

Magdeburg - Der Herbst in Sachsen-Anhalt war nach Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) relativ mild. Die Mitteltemperatur betrug 10,1 Grad und lag damit über dem vieljährigen Mittelwert der Jahre 1961 bis 1990 von 9,2 Grad, wie der DWD in seiner vorläufigen Bilanz der Jahreszeit mitteilt. Dabei reichte die Temperaturspanne in diesem Herbst in Sachsen-Anhalt von 32,6 Grad am 20. September in Pabstorf (Landkreis Harz) bis minus 12,6 Grad am 21. November in Oberharz am Brocken-Stiege.

Im Herbst regnete es den DWD-Daten zufolge rund 125 Liter pro Quadratmeter in Sachsen-Anhalt. Die Sonnenscheindauer betrug 345 Stunden - und lag damit deutlich über dem langjährigen Mittel von 299 Stunden. „Besonders freundlich präsentierten sich der September und der November“, hieß es in einer Bilanz des DWD.