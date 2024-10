Papenburg - Die Papenburger Meyer Werft hat das neue Kreuzfahrtschiff „Disney Treasure“ abgeliefert. Die Übergabe erfolgte sechs Tage früher als geplant, wie das Unternehmen mitteilte. Die ersten Passagiere sollen im Dezember an Bord gehen.

Die „Disney Treasure“, die im Frühjahr vergangenen Jahres in Papenburg auf Kiel gelegt wurde, hat nach Angaben der Werft mehr als 1.240 Kabinen und bietet Platz für rund 4.000 Passagiere. Das neue Schiff verfügt wie das 2022 abgelieferte Schwesterschiff „Disney Wish“ über einen Antrieb mit Flüssigerdgas (LNG).

Es ist bereits das fünfte Schiff, das die Werft für die US-Reederei Disney Cruise Line gebaut hat. Das nächste Schiff, die „Disney Destiny“ soll nächstes Jahr übergeben werden, vier weitere Schiffe seien geplant.

Das Auftragsbuch der Werft besteht nach eigenen Angaben aus zehn Kreuzfahrtschiffen, einem Forschungsschiff sowie vier Offshore-Konverterplattformen und reicht bis in das Jahr 2031. Trotzdem geriet das Unternehmen zuletzt in finanzielle Not. Mit einem Rettungspaket übernahmen Bund und Land für 400 Millionen Euro zusammen rund 80 Prozent der Anteile an der Werft. Zudem gewähren sie dem Unternehmen Bürgschaften von jeweils rund einer Milliarde Euro, um Kredite von Banken abzusichern.