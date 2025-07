In Sachsen-Anhalt gibt es in der Landesverwaltung mehr Frauen in gehobenen Führungspositionen. (Symbolfoto)

Magdeburg - In der Landesverwaltung Sachsen-Anhalts ist der Anteil von Frauen in gehobenen Führungspositionen gestiegen. Ende 2024 lag er bei 42,6 Prozent, wie das Sozialministerium in Magdeburg am Donnerstag mitteilte. Ende 2021 waren es 38 Prozent gewesen. „Unser Ziel bleibt eine echte Gleichstellung, auch und gerade im Kernbereich der Verwaltung. Wir brauchen mehr weibliche Vorbilder in Führungspositionen, die zeigen, dass Kompetenz und Durchsetzungsvermögen keine Frage des Geschlechts sind“, sagte Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD).

Die Landesregierung setzt auf Fördermaßnahmen wie Mentoring-Programme, Nachwuchsförderung und die Vereinbarkeit von Familie und Führungsaufgaben. „Wir brauchen eine moderne Personalpolitik, die Gleichstellung nicht nur fordert, sondern auch konsequent umsetzt“, so die SPD-Politikerin.