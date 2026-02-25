Halle - Ein 20-Jähriger ist in seiner Wohnung in Halle (Saale) von einem Messerangreifer schwer verletzt worden. Die Polizei rief ein Spezialeinsatzkommando zu dem Einsatz am Bruchsee, weil der mutmaßliche Täter sich in der Wohnung verschanzt hatte. Da ihr in der Zwischenzeit die Festnahme des Mannes gelang, kam die Verstärkung nicht zum Einsatz, wie ein Sprecher der Polizei in der Nacht sagte. Zeugen hatten zuvor den Notruf gewählt. Weitere Details, etwa zur Identität des Messerstechers oder wie es zu der Auseinandersetzung kam, waren zunächst nicht bekannt. Die „Mitteldeutsche Zeitung“ hatte zuerst über den Fall berichtet.