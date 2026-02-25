Nach einem Hausbesuch des Jugendamts im Landkreis Gifhorn rückt die Polizei an: Ein Mann hatte während des Besuchs plötzlich eine Schusswaffe ausgepackt.

Hankensbüttel - Ein Hausbesuch des Jugendamts im Landkreis Gifhorn hat in einem Polizeieinsatz geendet. Die Mitarbeiter des Jugendamts wählten am Dienstagabend den Notruf, nachdem ein Mann ihnen in seinem Haus in Hankensbüttel eine Schusswaffe präsentiert hatte, wie die Polizei mitteilte. Spezialkräfte der Polizei nahmen den 50-Jährigen in der Nacht demnach vorläufig fest.

Bei der anschließenden Durchsuchung seines Hauses wurden Beweismittel sichergestellt, wie es hieß. Eine Gefahr für die Allgemeinheit habe nicht bestanden. Verletzt wurde niemand.