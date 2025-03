Potsdam - Zu Prozessbeginn wegen versuchten Mordes bei einem Grillfest haben die beiden 50 und 33 Jahre alten Angeklagten vor dem Landgericht in Potsdam geschwiegen. Sie hätten sich nicht eingelassen, sagte eine Sprecherin des Gerichts. Sie sollen im April vergangenen Jahres in Brandenburg an der Havel versucht haben, „andere heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen zu töten“, wie es in einer Mitteilung des Landgerichts hieß.

Konkret sollen sie laut Anklage bei einem Grillfest in einer Gastarbeiterunterkunft einen Streit mit Kollegen provoziert haben. Der Ältere der beiden Angeklagten soll den 33 Jahre alten Angeklagten und einen weiteren Menschen hinzugerufen haben. Mit Messern bewaffnet sollen sie einen anderen Mann schwer verletzt haben. Nach Angaben des Gerichts stachen sie mit einem Messer unter anderem in das Gesicht des Mannes. Einen anderen verletzten sie demnach mutmaßlich am Oberkörper. Auf einen weiteren Geschädigten sollen sie mit einem Stuhl eingeschlagen haben.

Am ersten Prozesstag waren fünf Zeugen geladen. Dabei handelte es sich nach Angaben des Gerichts um Augenzeugen und einen der Geschädigten.