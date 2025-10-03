Von der offiziellen Einheitsfeier in Saarbrücken fährt der Bundeskanzler am Abend nach Sachsen-Anhalt. Auf dem Markt singt er mit Chor und Hunderten Menschen ein Lied. Das gefällt nicht allen.

Halle - Begleitet von einigen Buh-Rufen und Pfiffen hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in Halle (Saale) am Kerzensingen zum Tag der Deutschen Einheit teilgenommen. „Lassen Sie uns einfach die Freude an der deutschen Einheit nicht nehmen“, sagte Merz, bevor er zusammen mit einem Chor und Hunderten Menschen auf dem Marktplatz von Halle das Lied „We Shall Overcome“ („Wir werden es überwinden“) mitsang.

„Es wird nicht mehr lange dauern, dann sind wir genauso lange wiedervereinigt, wie wir getrennt waren.“ Er werde sich die Freude an der Einheit nicht nehmen lassen. Das Kerzensingen fand unter dem Dach der bundesweiten Initiative „Deutschland singt & klingt“ statt. Zuvor hatte Merz bei der Einheitsfeier in Saarbrücken eine Rede gehalten.