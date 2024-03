Meppen - Fußball-Regionalligist SV Meppen hat sich durch einen Sieg im Niedersachsenpokal für den DFB-Pokal in der kommenden Spielzeit qualifiziert. Im Duell mit Blau-Weiß Lohne gelang der Mannschaft von Trainer Adrian Alipour am Donnerstag in der ausverkauften Meppener Hänsch-Arena ein 2:0 (0:0)-Erfolg. Lohnes Kai Westerhoff (72. Minute) hatte mit einem Eigentor Meppen in Führung gebracht, Jonathan Wensing (90+5) brachte spät die endgültige Entscheidung.

In einer intensiven ersten Hälfte kam Lohne besser vor das gegnerische Tor, Nico Thoben (7., 45.) scheiterte jedoch an Meppens Torhüter Julius Pünt. Im zweiten Durchgang lenkte Westerhoff nach einer scharfen Hereingabe durch Meppens Luca Prasse den Ball unglücklich ins eigene Tor ab. In der Nachspielzeit traf Meppens Wensing durch einen Konter, nachdem Lohnes Torhüter zuvor weit aufgerückt war, zum 2:0.