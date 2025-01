Berlin - Erneut haben sich viele Menschen vor dem Brandenburger Tor zu einer Demonstration gegen einen Rechtsruck in der Politik versammelt. Zu der Demonstration auf dem Pariser Platz hatte ein Bündnis aus Jusos, Grüner Jugend, #wirsinddiebrandmauer und weiteren Organisationen aufgerufen.

Die Polizei machte zunächst keine konkreten Angaben dazu, wie viele Menschen teilnahmen. Es seien aber mehr als die angekündigten 50 Teilnehmer, hieß es. Dies war auch auf Fotos deutlich zu erkennen. Laut Polizei gab es zunächst keine Zwischenfälle.

Am vergangenen Samstag hatten Zehntausende Menschen am Brandenburger Tor in Berlin gegen einen Rechtsruck und für die Demokratie demonstriert. Das „Lichtermeer“ richtete sich gegen ein Erstarken der AfD und anderer rechter Parteien in Europa, gegen die Politik von US-Präsident Donald Trump und den Einfluss des Tech-Milliardärs Elon Musk. Die Polizei sprach von bis zu 35.000 Menschen, die Veranstalter schätzten die Menge auf 100.000 Teilnehmer.