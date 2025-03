Mensch nach Brand in Hochhaus in Spandau schwer verletzt

Berlin - Bei einem Brand in einem Hochhaus in Berlin-Spandau ist ein Mensch schwer verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr wurden die Rettungskräfte gegen Mitternacht zu einem Hochhaus mit elf Stockwerken in die Falkenseer Chaussee gerufen. Dort habe es im zweiten Stock in einem Zimmer gebrannt. Aus ungeklärter Ursache hatten Einrichtungsgegenstände Feuer gefangen. Eine schwer verletzte Person wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nachdem die Feuerwehr den Brand im betroffenen Zimmer gelöscht hatte, überprüften die Einsatzkräfte das gesamte Hochhaus. Weitere Verletzte wurden nicht gefunden.