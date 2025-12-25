An Heiligabend bricht in einer Wohnung in Halensee ein Feuer aus. Eine Person erleidet schwerste Verletzungen.

Die Feuerwehr ist an Heiligabend zu einem Wohnungsbrand in Halensee ausgerückt. (Symbobild)

Berlin - Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Halensee ist ein Mensch lebensgefährlich verletzt worden. Das Feuer war an Heiligabend in der Wohnung im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Einsatzkräfte konnten eine Ausbreitung der Flammen verhindern und das Feuer schließlich löschen.

Mehrere Menschen mussten ihre Wohnungen während der Löscharbeiten verlassen, konnten anschließend aber wieder zurückkehren. Zur Identität der verletzten Person wurde zunächst nichts bekannt.