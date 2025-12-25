Hude - Ein Unbekannter soll in Hude Giftköder für Tiere verteilt haben. Der Mann sei von einem Spaziergänger dabei beobachtet worden, wie er in einem Waldstück Leberwurst-Brötchen versteckte, auf denen Tabletten lagen und die stark nach Essig gerochen haben sollen, hieß es von der Polizei. Der Hund des Spaziergängers war demnach am Dienstag auf das Brötchen aufmerksam geworden. Die Polizei rät Hundebesitzern und -besitzerinnen in dem Ort zwischen Oldenburg und Bremen, wachsam zu sein und ihre Tiere an die Leine zu nehmen.

Nachdem der Hund des Spaziergängers an einem der Brötchen geschnüffelt hatte, habe der Besitzer den mutmaßlichen Täter bemerkt, der in der Nähe weitere Brötchen verteilt habe, teilte die Polizei weiter mit. Er habe sie in einer Plastiktüte bei sich gehabt. Als der Spaziergänger den Verdächtigen zu Rede stellen wollte, sei er geflohen.

Der verdächtige Mann soll den Angaben nach etwa 70 Jahre alt sein und graue, kurze Haare haben. Er habe dunkle Kleidung und weiße Schuhe getragen. Das betroffene Waldgebiet sei abgesperrt worden, teilte die Polizei mit.