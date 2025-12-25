Die gute Nachricht: Bei einem Feuer konnten wohl alle Tiere der Kinder- und Jugendfarm „Spielwiese“ in Dresden-Weißig gerettet werden. Und auch Menschen kamen nicht zu Schaden.

Teile der Kinder- und Jugendfarm „Spielwiese“ in Dresden-Weißig sind am Weihnachtsabend bei einem Brand zerstört worden (Symbolbild).

Dresden - Ein Scheunenbrand hat am Weihnachtsabend Teile der Kinder- und Jugendfarm „Spielwiese“ im Dresdner Stadtteil Weißig vernichtet. Menschen seien nicht zu Schaden gekommen, teilte die Feuerwehr mit. Die Ursache sei noch unklar. Zumindest alle größeren Tiere der Farm seien gerettet worden. Eine genaue Übersicht lag der Polizei am Vormittag noch nicht vor.

Feuer war nach knapp drei Stunden unter Kontrolle

Laut Feuerwehr brach der Brand kurz nach 19 Uhr aus. Gegen 22 Uhr sei das Feuer dann unter Kontrolle gewesen. Feuerwehrleute seien aber die ganze Nacht und auch am Vormittag noch vor Ort gewesen, um restliche Löscharbeiten vorzunehmen.

148 Feuerwehrleute im Einsatz

Wegen des starken Brandgeruchs wurde die Bevölkerung über eine Warnapp informiert. In der Spitze seien 148 Einsatzkräfte aller Berufsfeuerwachen und zahlreicher Stadtteilfeuerwehren am Brandort gewesen, hieß es. Das Brandgut werde mit einem Bagger und einem Radlader aus der Scheune transportiert und könne dann im Freien vollständig abgelöscht werden.

Die „Spielwiese“ ist Projekt der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und wird vom Jugendamt der Stadt Dresden gefördert. Kinder und Jugendliche können hier in ihrer Freizeit Tiere versorgen oder einfach nur spielen. Auf der Farm leben Pferde, Ziegen, Schafe, Katzen und ein Schwein.