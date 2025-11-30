Handball-Meister Füchse Berlin reagiert mit Galgenhumor auf den Meisterschalen-Raub. Kreisläufer Lukas Herburger findet bei einer Ehrung Ersatz auf dem Esstisch und bittet das Publikum um Mithilfe.

Berlin - Das bekannte Kinderlied „Fuchs, du hast die Gans gestohlen“ trifft hier nur halb zu – schließlich sind die Handballer der Füchse Berlin selbst das Opfer, dem die Meisterschale geklaut wurde. Die Trophäe für den historischen Debüt-Titel in der HBL ist nach wie vor verschwunden.

Mit leeren Händen wollte Kreisläufer Lukas Herburger aber nicht jubeln, als er und seine Teamkollegen am Samstag als Berliner Mannschaft des Jahres ausgezeichnet wurden. Und so griff der Spaßvogel kurzerhand zu einem weißen Teller und stolzierte damit auf die Bühne. „Das ist unser Ersatz – wer den echten gesehen hat, bitte melden“, scherzte der Österreicher.

Vor über einer Woche hatten Diebe die Meisterschale aus der Geschäftsstelle des Bundesligisten gestohlen. Nach Angaben von Geschäftsführer Bob Hanning waren Profis am Werk. Es sei ein Generalschlüssel und ein Transponder genutzt sowie ein „namhafter Geldbetrag“ geklaut worden. Die Polizei ermittelt. Die Füchse reagieren mit Galgenhumor.