Halberstadt - In Halberstadt hat ein betrunkener Autofahrer die Spur nicht mehr halten können und geparkte Autos angefahren. Der 29-Jährige kam laut Polizei am Samstagmorgen nach rechts von der Fahrbahn ab und erwischte zwei geparkte Autos. Polizeibeamte nahmen bei dem Mann Alkoholgeruch wahr und kontrollierten ihn: gemessen wurden 1,8 Promille, wie die Polizei weiter mitteilte. Gegen den 29-Jährige läuft jetzt ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, sein Wagen wurde abgeschleppt. Der Schaden an allen Fahrzeugen wurde auf etwa 9.500 Euro geschätzt.