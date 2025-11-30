Salzwedel - In Schlangenlinien ist ein betrunkener Fahrradfahrer zum Polizeirevier Salzwedel gefahren und hat dort sein Verkehrsvergehen gemeldet. Am Freitagabend habe der Mann mitgeteilt, dass er soeben alkoholisiert mit dem Rad gefahren sei, so die Polizei. Ein Atemalkoholtest gab ihm mit einem Wert von 1,75 Promille recht. Der 37-Jährige wurde zur Blutprobenentnahme in eine Klinik gebracht. Die Weiterfahrt untersagten ihm die Beamten. Gegen den Mann wird eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.