Ein Großbrand beschäftigt am Wochenende zahlreiche Einsatzkräfte in Hannover-Mittelfeld. Ein Verbindungstrakt einer Grundschule steht in Flammen, die Feuerwehr ist stundenlang im Einsatz.

Die Einsatzkräfte waren schnell zur Stelle – eine Ausbreitung des Feuers auf weitere Gebäudeteile der Schule konnte verhindert werden.

Hannover - Der Großbrand in einem Schulgebäude in Hannover ist nach rund 18 Stunden gelöscht. Die Feuerwehr meldete am Vormittag „Feuer aus“. Das Feuer war am Samstagnachmittag in einem Verbindungstrakt einer Grundschule im Stadtteil Mittelfeld ausgebrochen.

In der Nacht brachten Einsatzkräfte die Flammen unter Kontrolle, die Rauchentwicklung ließ deutlich nach. Warnmeldungen über Hörfunk sowie die Apps „Katwarn“ und „Nina“ wurden daraufhin aufgehoben. Ein 19-jähriger Feuerwehrmann klagte zwischenzeitlich über Kreislaufprobleme und wurde vorsorglich untersucht. Weitere Verletzte gab es nicht, teilte die Feuerwehr weiter mit.

In der Nacht und am frühen Morgen löschte die Feuerwehr noch einzelne Glutnester. Mittlerweile haben die letzten Einsatzkräfte die Brandstelle verlassen.

Rund 130 Kräfte im Einsatz

„Dieser Großbrand zeigt wieder einmal, wie wichtig eine leistungsfähige Feuerwehr für die Sicherheit in der Landeshauptstadt ist“, sagte Hannovers Erster Stadtrat und Feuerwehrdezernent, Axel von der Ohe (SPD). Feuerwehrchef Christoph Bahlmann betonte, die Einsatzkräfte hätten eine Ausbreitung des Feuers auf weitere Gebäudeteile verhindert.

Insgesamt waren rund 130 Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz. Während der Löscharbeiten besetzten Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr verwaiste Wachen und rückten zu weiteren Einsätzen aus. Zur Ursache des Brandes und zur Höhe des Sachschadens gibt es weiterhin keine Angaben.