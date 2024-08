Um Miete und Essen zu bezahlen, sind zahlreiche junge Menschen auf eine Bafög-Förderung angewiesen. Auch in Berlin und Brandenburg profitieren viele davon.

Die Zahl der Baföf-Empfänger ist in beiden Bundesländern ganz leicht gestiegen. (Symbolbild)

Berlin/ Potsdam - Mehr als die Hälfte der Bafög-Empfängerinnen und Empfänger in Berlin und Brandenburg hat vergangenes Jahr den maximalen Förderbetrag erhalten. In der Hauptstadt erhielten rund 64 Prozent eine Vollförderung, in Brandenburg rund 60 Prozent, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilte.

Die Höhe sei abhängig von der Bildungseinrichtung und davon, ob der Empfänger oder die Empfängerin bei den Eltern wohne oder nicht. Deutschlandweit liegt der Bafög-Höchstsatz bei 992 Euro.

Insgesamt erhielten in Berlin vergangenes Jahr 45.201 Schüler und Studierende Bafög. Das ist ein Prozent mehr als im Vorjahr. In Brandenburg bekamen 14.830 Personen die staatliche Förderung. Laut Amt entspricht das einem Anstieg um 0,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

In Berlin monatlich rund 32.250 Menschen gefördert

Nicht alle Empfänger erhielten das ganze Jahr über eine Förderung, zum Beispiel weil sie ihr Studium beendeten. Pro Monat wurden daher in Berlin im Schnitt etwa 32.250 Personen gefördert. Schüler erhielten im Durchschnitt 490 Euro im Monat und Studierende fast 690 Euro.

In Brandenburg bekamen im Monat durchschnittlich rund 10.150 Personen Bafög. Schülerinnen erhielten im Schnitt 504 Euro, Studierende 703 Euro.