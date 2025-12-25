Brände Mehrere Mülltonnen brennen in Zeitz in der Weihnachtsnacht
Mitten in der Weihnachtsnacht schlagen Flammen aus sieben Altpapiertonnen in Zeitz. Die Polizei ermittelt.
25.12.2025, 11:11
Zeitz - In der Weihnachtsnacht haben im Burgenlandkreis eine Reihe von Mülltonnen gebrannt. Wie die Polizeidirektion in Halle (Saale) mitteilte, standen in den frühen Morgenstunden in Zeitz sieben Altpapiertonnen in Flammen. Demnach brannten gegen drei Uhr fünf Tonnen in der Anna-Magdalena-Bach-Straße und rund eine halbe Stunde später zwei Tonnen in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße. Zu möglichen Verursachern machte die Polizei zunächst keine Angaben. Es werde wegen Sachbeschädigung ermittelt.