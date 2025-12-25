Zeitz - In der Weihnachtsnacht haben im Burgenlandkreis eine Reihe von Mülltonnen gebrannt. Wie die Polizeidirektion in Halle (Saale) mitteilte, standen in den frühen Morgenstunden in Zeitz sieben Altpapiertonnen in Flammen. Demnach brannten gegen drei Uhr fünf Tonnen in der Anna-Magdalena-Bach-Straße und rund eine halbe Stunde später zwei Tonnen in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße. Zu möglichen Verursachern machte die Polizei zunächst keine Angaben. Es werde wegen Sachbeschädigung ermittelt.