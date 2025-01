Mehrere Millionen Euro für Straßenbahnbau in Leipzig

Die neue Betriebswerkstatt in Leipzig soll nicht nur moderner, sondern auch nachhaltiger sein. (Archivbild)

Leipzig - Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) sollen für den Neubau der Betriebswerkstatt des Straßenbahnbauers Heiterblick Fördermittel in Höhe von 8,6 Millionen Euro erhalten. Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr mitteilte, wurden zudem weitere Fördermittel in Höhe von bis zu 34,9 Millionen Euro für die kommenden drei Jahre in Aussicht gestellt.

Das Projekt umfasst unter anderem den Bau einer modernen Betriebswerkstatt, die Erweiterung der Energiezentrale, den Umbau und die energetische Sanierung eines Gebäudes sowie die Errichtung eines sogenannten Drehgestelllagers. Drehgestelle sind die Laufwerke von Schienenfahrzeugen.

Mit dieser Investition soll die Wartung und der Betrieb der Leipziger Straßenbahnflotte nachhaltig verbessert werden, hieß es. „Mit der neuen Betriebswerkstatt schaffen wir die Grundlage für eine moderne und leistungsfähige Straßenbahnflotte in Leipzig“, sagte die Präsidentin des Landesamtes, Saskia Tietje.

Die Förderung basiert auf den Richtlinien des sächsischen Verkehrsministeriums zur Vergabe von Fördermitteln im öffentlichen Personennahverkehr.