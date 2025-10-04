Ein 14-Jähriger wird laut Polizei auf einem Sportplatz von mehreren Angreifern von hinten attackiert. Die Hintergründe sind noch unklar.

Eine Gruppe Jugendlicher soll in Salzgitter einen 14-Jährigen auf einem Sportplatz angegriffen haben. (Symbolbild)

Salzgitter - Ein 14-Jähriger ist nach Angaben der Polizei auf einem Sportplatz in Salzgitter von acht bis zehn Jugendlichen angegriffen worden. Das Opfer wurde demnach am Freitagabend von hinten mit der Faust geschlagen, stürzte zu Boden und wurde dort weiter geschlagen und getreten.

Der Jugendliche trug laut Polizei Verletzungen davon, darunter einen leicht geschwollenen Kiefer. Die Hintergründe der Tat seien noch unklar. Zeugen sollen sich mit der Polizei Salzgitter in Verbindung setzen. Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.