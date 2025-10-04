Ein Auto kracht in Berlin-Schmöckwitz gegen einen Baum und kippt auf die Seite. Es gibt drei Schwerverletzte, darunter zwei Kinder. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

Drei Menschen – darunter zwei Kinder - wurde bei einem Unfall in Berlin-Schmöckwitz schwer verletzt. (Symbolbild)

Berlin - Bei einem Autounfall in Berlin-Schmöckwitz sind drei Menschen - darunter zwei Kinder - schwer verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr war das Auto von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen Baum gestoßen und infolgedessen auf die Seite gekippt.

Als die Rettungskräfte in der Godbersenstraße eintrafen, hätten die Insassen das Auto bereits verlassen. Die Fahrerin und die zwei mitfahrenden Kinder seien von den Rettungskräften erstversorgt und anschließend schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Laut Feuerwehr wurde das Auto mithilfe eines Löschfahrzeuges aufgerichtet und weitere Sicherungsmaßnahmen durchgeführt. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit 30 Kräften und neun Fahrzeugen vor Ort. Zur Ursache des Unfalls konnte die Polizei noch keine Angaben machen.