Wolfsburgs Fußballerinnen präsentieren sich in Essen in Torlaune. In der kommenden Woche kommt es gegen den FC Bayern zum Bundesliga-Topspiel.

Essen - Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben mit einer Tore-Party die Tabellenführung in der Bundesliga übernommen. Bei Schlusslicht SGS Essen siegte das Team von Trainer Stephan Lerch 8:0 (2:0). Doublesieger FC Bayern München kann am Nachmittag gegen Werder Bremen nach Punkten mit dem VfL gleichziehen. Am kommenden Samstag treffen die beiden Titelrivalen dann in Wolfsburg im direkten Duell aufeinander. Bereits am Mittwoch startet Wolfsburg mit einem Heimspiel gegen Paris Saint-Germain in die Champions League.

In einer extrem einseitigen Partie im Essener Stadion an der Hafenstraße erzielten Ella Peddemors (4. Minute), Kessya Bussy (13./52.), Janina Minge (50.), Vivien Endemann (72./73.), Lineth Beerensteyn (78./Foulelfmeter) und Cora Zicai (86.) die Tore für die Wolfsburgerinnen. Während der VfL nur beim 3:3 im Auftaktspiel bei Hamburger SV Punkte abgeben musste, warten die Essenerinnen weiter auf den ersten Saisonsieg.