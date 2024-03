Stahnsdorf - Bei einem Brand sind am Freitag in Stahnsdorf (Landkreis Potsdam-Mittelmark) mehrere Garagen beschädigt worden. Was im Innern aufbewahrt wurde, konnte die Polizei nicht sagen. Das Feuer sei am Morgen in einem Garagenkomplex in der Ruhlsdorfer Straße ausgebrochen. Die Ursache wird noch ermittelt. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Wegen der Rauchentwicklung wurden Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

„Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, ob es sich um Brandstiftung handelt, dazu können wir keine Angaben machen“, sagte eine Sprecherin der Polizeiinspektion Potsdam. Nach ersten Angaben der Polizei beträgt der Schaden mehrere tausend Euro. Wegen der Löscharbeiten wurden zwei Straßen gesperrt.