An verschiedenen Orten in Niedersachsen und Bremen demonstrieren Menschen für ein Verbot der AfD.

Hannover/Bremen - An mehreren Orten in Niedersachsen und Bremen sind Bürger und Bürgerinnen für ein Verbot der AfD auf die Straße gegangen. In Göttingen versammelten sich laut Polizeiangaben am Mittag rund 600 Menschen an der Universität, in Hildesheim waren es etwa 250 am Hauptbahnhof. Beide Veranstaltungen liefen ohne besondere Vorkommnisse ab, wie die Polizei mitteilte.

In Hannover kamen am Nachmittag auf dem Opernplatz etwa 600 Menschen zusammen, um für ein Verbot der AfD zu demonstrieren, sagte ein Polizeisprecher. In Bremen waren es bei einer Demonstration rund 150 Menschen, in Celle demonstrierten laut Polizei etwa 250 Menschen. Auch hier gab es demnach keine besonderen Vorfälle.

In ganz Deutschland wurden am Sonntag Demonstrationen unter dem Motto „Keine Ausreden mehr - AfD-Verbot jetzt!“ organisiert. Der Verfassungsschutz hatte die AfD Anfang Mai zur „gesichert rechtsextremistischen Bestrebung“ hochgestuft. Dagegen setzte sich die Partei mit einem Eilantrag zur Wehr. Bis zu einer Entscheidung des zuständigen Verwaltungsgerichts Köln legt der Inlandsgeheimdienst die neue Einstufung auf Eis und führt die AfD daher erst einmal weiter nur als sogenannten Verdachtsfall.