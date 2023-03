Leipzig - Zwei Zigarettenautomaten und ein Fahrkartenautomat sind in und um Leipzig gesprengt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sprengten Unbekannte in der Nacht auf Sonntag in Dreiheide (Landkreis Nordsachsen) einen Zigarettenautomat auf noch unbekannte Weise. Ob etwas entwendet wurde, ist den Angaben zufolge noch unklar. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 3000 Euro.

In der Nacht auf Montag sprengten unbekannte Täter ebenfalls einen Zigarettenautomaten in Colditz (Landkreis Leipzig). Dabei wurde der Automat laut Polizei vollständig zerstört. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 6000 Euro.

In derselben Nacht wurde außerdem ein Fahrkartenautomat im Ortsteil Reudnitz-Thonberg in Leipzig von Unbekannten gesprengt. Der Automat wurde vollständig zerstört. Den Angaben zufolge verwendeten die Täter hierbei einen sogenannten pyrotechnischen Gegenstand und stahlen nach der Sprengung die Geldkassette. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

In allen drei Fällen wurden laut Polizei Ermittlungen wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion aufgenommen.